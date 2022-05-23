Україна вже обрала зброю, яку хоче отримати від Німеччини — Шольц

Серед того, що готова передати ФРН — протитанкова збря, засоби перехоплення та боєприпаси

Історія з отриманням Україною від Німеччини летальної зброї триває: у Берліні заявляють, що передадуть Києву летальну зброю з узгодженого українською стороною списку.

Про це у неділю, 22 травня, заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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"Ми запросили у німецької збройової промисловості повідомити нам, які матеріали вона може поставити найближчим часом. Україна зараз зробила вибірку із цього списку і ми надамо їй також гроші, необхідні для закупівлі", — сказав канцлер ФРН.

За його словами, у цьому переліку, "як і раніше", озброєння, яке включає протитанкову зброю та засоби перехоплення, а також боєприпаси та "те, що може бути використане в артилерійському бою".

Питання постачання Німеччиною Україні озброєнь неодноразово порушувалося з початку широкомасштабного вторгнення росії.

Серед останніх таких переговорів – передача ЗСУ зенітних установок Gepard, з постачанням яких виникли непередбачувані затримки.

У результаті все ж таки питання було врегульоване і в Німеччині назвали терміни поставок Україні трьох десятків таких установок.