Німеччина затримує постачання Україні важливої зброї: причина виявилася несподіваною

Берлін швидко змінює "показання" щодо своєї допомоги

Німецькі партнери влаштували неприємний сюрприз українському уряду, заплутавши місцевого виробника зброї, тим самим затримавши постачання важливих зенітних установок. Причиною називають "нерозуміння між урядами", проте ситуація від цього швидше не вирішується.

Інформацію повідомляє німецьке видання " Welt ", передає "Телеграф".

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Як відомо, раніше від голови Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт прозвучали обіцянки щодо постачання важкого озброєння. Серед них вважалися і самохідні зенітні установки Gepard, які виготовляють компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Спочатку міністр запевнила: поставками займатиметься безпосередньо сам німецький уряд, але незабаром спростувала свої ж слова. Виявляється, що тепер Україні потрібно звернутись із замовленням безпосередньо до самої компанії-виробника.

Тим часом, самі KMW заявили, що теж не отримували чітких вказівок від влади. Тому початково виробники установок вирішили, що їм потрібний офіційний дозвіл від уряду, тому не розпочинали роботу над зброєю. Більше того, деякі з наявних СЗУ Gepard вже потрібно відремонтувати. Коли почнеться цей процес, наразі невідомо.

Цікаво, що очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба лише напередодні заявив — у відносинах із Німеччиною намітилися "позитивні зміни". Він пов'язав це з договором про постачання зброї, а також згодою Берліна підтримати нафтове ембарго проти росії.

Додамо, що також у Німеччині розглядали ще одну заявку від України щодо постачання важкого озброєння. Йдеться про танки марки Leopard.

Але поки що Берлін ще розбирається з усіма тонкощами власного законодавства, українські військові вже використовують американське озброєння. Отримані від Вашингтона гаубиці чудово справляються з ліквідацією російських окупантів.