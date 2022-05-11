Рус

Бутусов показав, як ЗСУ американськими гаубицями нищать окупантів: ефектне відео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
877
Гаубиця М777 знищила російську САУ "Акація" Новина оновлена 11 травня 2022, 23:21
Гаубиця М777 знищила російську САУ "Акація"

У росіян залишається все менше шансів вижити у війні проти України

В Україну пришвидшеними темпами продовжує прибувати важка артилерія від США — мова про американські гаубиці M777 калібром 150 міліметрів. Новітнє озброєння вже показує свою ефективність у боротьбі з російськими окупантами.

Відео з роботою американських гаубиць опублікував головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Якщо 9 вересня Бутусов показував перші постріли американських гаубиць по російських військах.

То вже у середу, 11 травня, військовослужбовець показав, як з їх допомогою вдалося знищити російську самохідну гаубицю "Акація".

"Новітня американська гаубиця М-777А2 готується до бойової роботи на Сході України. Зараз ми покажемо, як вона б'є російських окупантів. Надзвичайно висока точність, якість, ефективність. Сучасні боєприпаси, сучасна гармата. Великі втрати для російської армії", — зазначив Юрій Бутусов.

Після цих слів він показав роботу українських артилеристів з цією гаубицею, ціллю якої стала російська артилерійська батарея. Ворожий підрозділ вдалося знищити з двох пострілів новітньої гаубиці виробництва США.

Нагадаємо, що США вже передали Україні майже всі з обіцяних гаубиць М-777 разом із боєкомплектом. Мова про 89 із 90 обіцяних артилерійських установок, а також 120 тисяч зі 184 тисяч снарядів до них.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США мають намір найближчим часом передати Україні ще 5 тисяч ракет до протитанкових комплексів Javelin. А заступник голови Держдепу США Вікторія Нуланд нещодавно підтвердила інформацію про те, що її країна передала Україні реактивні системи залпового вогню.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #гаубиці
Михайло Мудрик
Спорт
Збірна України при синьо-жовтих трибунах виграла перший матч року (відеоогляд)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Михайло Мудрик
Збірна України при синьо-жовтих трибунах виграла перший матч року (відеоогляд)
Дата публікації
Категорія
Мешканці Херсонщини окупантів не підтримують
В Україні розкрили плани росіян щодо Херсона: названо ключову дату
Дата публікації
Категорія
Олег Тіньков та Юрій Дудь
Російський мільярдер визнав, що українська армія сильніша за армію росії
Дата публікації
Категорія
Російська армія
росія не відмовилася від планів на Київ та нові області України: стали відомі подробиці
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують тримати оборону
Війна - день 78: росіяни відходять від Харкова, але тримаються за Донбас