Бутусов показав, як ЗСУ американськими гаубицями нищать окупантів: ефектне відео

У росіян залишається все менше шансів вижити у війні проти України

В Україну пришвидшеними темпами продовжує прибувати важка артилерія від США — мова про американські гаубиці M777 калібром 150 міліметрів. Новітнє озброєння вже показує свою ефективність у боротьбі з російськими окупантами.

Відео з роботою американських гаубиць опублікував головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Якщо 9 вересня Бутусов показував перші постріли американських гаубиць по російських військах.

То вже у середу, 11 травня, військовослужбовець показав, як з їх допомогою вдалося знищити російську самохідну гаубицю "Акація".

"Новітня американська гаубиця М-777А2 готується до бойової роботи на Сході України. Зараз ми покажемо, як вона б'є російських окупантів. Надзвичайно висока точність, якість, ефективність. Сучасні боєприпаси, сучасна гармата. Великі втрати для російської армії", — зазначив Юрій Бутусов.

Після цих слів він показав роботу українських артилеристів з цією гаубицею, ціллю якої стала російська артилерійська батарея. Ворожий підрозділ вдалося знищити з двох пострілів новітньої гаубиці виробництва США.

Нагадаємо, що США вже передали Україні майже всі з обіцяних гаубиць М-777 разом із боєкомплектом. Мова про 89 із 90 обіцяних артилерійських установок, а також 120 тисяч зі 184 тисяч снарядів до них.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США мають намір найближчим часом передати Україні ще 5 тисяч ракет до протитанкових комплексів Javelin. А заступник голови Держдепу США Вікторія Нуланд нещодавно підтвердила інформацію про те, що її країна передала Україні реактивні системи залпового вогню.