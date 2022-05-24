Нардеп від "Слуги народу" пропонує дозволити командирам убивати військових у разі непокори

Нардепи із "Слуги народу" внесли на розгляд парламенту цікавий законопроєкт

До Верховної Ради внесли законопроєкт, яким хочуть дозволити командирам ЗСУ позбавляти життя своїх підлеглих у разі, якщо ті самовільно залишають місця дислокації або не виконують наказів.

З відповідним документом можна ознайомитись на сайті парламенту.

Варто зазначити, що у командирів і зараз є право застосовувати зброю проти порушників статуту, однак у редакції закону, що діє, є уточнення "не призводячи до смерті військовослужбовця". Однак з нової версії цей рядок хочуть прибрати.

"Законопроєкт визначає законодавчу основу для реалізації можливостей припиняти кримінальне правопорушення, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з непокорою, опором або загрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним залишенням бойових позицій та певних місць дислокації військових частин (підрозділів) в умовах воєнного стану або бойової обстановки, з метою затримання такого військовослужбовця", — йдеться у записці пояснення до документа.

Авторами документа є нардепи "Слуги народу" Мар’яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.

Як повідомлялося раніше, в Україні воєнний стан був продовжений до 23 серпня, а разом із нею і загальна мобілізація. У парламенті ж кажуть, що швидше за все мобілізація триватиме до кінця війни