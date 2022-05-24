Нардеп от "Слуги народа" предлагает разрешить командирам убивать военных в случае неподчинения

Нардепы из "Слуги народа" внесли на рассмотрение парламента любопытный законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, которым хотят разрешить командирам ВСУ лишать жизни своих подчиненных в случае, если те самовольно покидают места дислокации или не выполняют приказы.

С соответствующим документом можно ознакомиться на сайте парламента.

Стоит отметить, что у командиров и сейчас есть право применять оружие против нарушителей устава, однако в действующей редакции закона есть уточнение "не приводя к смерти военнослужащего". Однако из новой версии эту строку хотят убрать.

"Законопроект определяет законодательную основу для реализации возможностей прекращать уголовное правонарушение, подпадающее под признаки уголовного правонарушения, связанного с неповиновением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным оставлением боевых позиций и определенных мест дислокации воинских частей (подразделений) в районах выполнения, и совершаемое военнослужащим в условиях военного положения или боевой обстановке, с целью задержания такого военнослужащего", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторами документа являются нардепы "Слуги народа" Марьяна Безугла, Александр Аликсийчук, Александр Бакумов, Сергей Гривко, Галина Третьякова, Виталий Войцеховский, Георгий Мазурашу, Александр Федиенко.

Как сообщалось ранее, в Украине военное положение было продлено до 23 августа, а вместе с ней и всеобщая мобилизация. В парламенте же говорят, что скорее всего мобилизация будет продолжаться до самого конца войны