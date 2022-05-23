Бої за Донбас: Зеленський озвучив співвідношення сил

Україні потрібно більше бойової техніки, щоб дати відсіч окупантам

Російські окупанти мають значну перевагу в бойовій техніці, а тому Україна потребує постачання бойових машин з країн-партнерів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі.

"У них у 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі. 1 до 20. Уявіть собі, як міцні наші воїни, який у нас народ", — сказав він.

Зеленський також додав, що українським військам зараз не вистачає техніки, оскільки проти них воює країна з великою територією та великою кількістю збройних сил.

За його словами, наша країна потребує техніку, яка може діяти на великій відстані, а її наявність може врятувати сотні тисяч життів.

Як повідомлялося раніше, Зеленський 23 травня виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де розповів, як ще можна змусити росію припинити військову агресію проти України та не дозволити їй далі перетворювати світ на руїни.

Крім того, там він зробив низку заяв, у яких назвав росію державою військових злочинів, розповів про плани щодо відновлення України після війни та щодо порятунку миру від голоду.