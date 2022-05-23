Бои за Донбасс: Зеленский озвучил соотношение сил

Украине нужно больше боевой техники, чтобы дать отпор оккупантам

Российские оккупанты обладают значительным преимуществом в боевой технике, а потому Украина нуждается в поставках боевых машин из стран-партнеров.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе.

"У них в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе. 1 к 20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", — сказал он

Зеленский также добавил, что украинским войскам сейчас не хватает техники, поскольку против них воюет страна с большой территорией и большой численностью вооруженных сил.

По его словам, наша страна нуждается в технике, которая может действовать на большом расстоянии и ее наличие может спасти сотни тысяч жизней.

Как сообщалось ранее, Зеленский 23 мая выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где рассказал, как еще можно заставить россию прекратить военную агрессию против Украины и не позволить ей дальше превращать мир в руины.

Кроме того, там он сделал ряд заявлений, в которых назвал россию государством военных преступлений, рассказал о планах по восстановлению Украины после войны и по спасению мира от голода.