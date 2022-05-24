Прорив буде найближчими днями: у Німеччині обнадіяли прогнозами щодо нафтового ембарго проти росії

У ЄС можуть незабаром заборонити російську нафту

Країни ЄС близькі до запровадження повної заборони на постачання нафти з росії, не виключається, що це може статися найближчими днями.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в ефірі каналу ZDF.

"Ми досягнемо прориву протягом декількох днів", — сказав він, відповідаючи на запитання, коли буде введено ембарго на російську нафту.

За його словами, ЄС досі не зробив цього через те, що частина країн союзу сильно залежить від постачання енергоносіїв із росії, зокрема до таких він відніс Угорщину. Водночас Хабек зазначив, що вважає запровадження ембарго цілком реальною метою.

Також він підкреслив, що для повної його реалізації знадобляться додаткові заходи, оскільки введення заборони на поставки не призведе до автоматичного послаблення кремля. Зокрема, він зазначив, що коли США ввели ембарго на російську нафту, ціни на ринку зросли, тобто росія отримала більше грошей, поставивши менше нафти.

Для вирішення цього завдання, каже Хабек, країни ЄС та США готують угоду щодо обмеження світових цін на нафту. Ідея полягає в тому, щоб створити об’єднання покупців, яке відмовиться платити завищену вартість і тим самим зменшити ціни.

"Це незвичайний захід, але зараз незвичайні часи", — додав Хабек.

Як повідомлялося раніше, країни ЄС так і не змогли погодити повну заборону на постачання нафти з росії.

Водночас експерти вже пропонували альтернативні способи покарання росії без відмови на постачання нафти. Наприклад, шляхом запровадження спеціального податку на прибуток від продажів енергоносіїв, частину коштів з якого можна перерахувати на підтримку України.