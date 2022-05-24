Прорыв будет в ближайшие дни: в Германии обнадежили прогнозами по нефтяному эмбарго против россии

В ЕС могут вскоре запретить российскую нефть

Страны ЕС близки к введению полного запрета на поставки нефти из россии, не исключается, что это может произойти в ближайшие дни.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире канала ZDF.

"Мы добьемся прорыва в течение нескольких дней", — сказал он, отвечая на вопрос, когда будет введено эмбарго на российскую нефть.

По его словам, ЕС до сих пор не сделал этого из-за того, что часть стран союза сильно зависит от поставок энергоносителей из россии, в частности к таковым он отнес Венгрию. Вместе с тем Хабек отметил, что считает введение эмбарго вполне реальной целью.

Также он подчеркнул, что вероятно для полной его реализации понадобятся дополнительные меры, поскольку введение запрета на поставки не приведет к автоматическому ослаблению кремля. В частности он указал, что когда США ввели эмбарго на российскую нефть, цены на рынке выросли, то есть россия получила больше денег, поставив меньше нефти.

Для решения этой задачи, говорит Хабек, страны ЕС и США готовят сделку об ограничении мировых цен на нефть. Идея заключается в том, чтобы создать объединение покупателей, которое откажется платить завышенную стоимость и тем самым снизить цены.

"Это необычная мера, но сейчас необычные времена", — добавил Хабек.

Как сообщалось ранее, страны ЕС так и не смогли согласовать полный запрет на поставки нефти из россии.

Вместе с тем эксперты уже предлагали альтернативные способы наказания россии без отказа на поставки нефти. Например, путем введения специального налога на выручку от продаж энергоносителей, часть средств из которого можно перечислить на поддержку Украины.