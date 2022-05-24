Скільки українців готові віддати території росіянам заради завершення війни - свіже соцопитування

Лише 10% українців готові піти на поступки країні-агресору, аби припинити криваву війну на українських землях

Представники Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) провели всеукраїнське телефонне опитування серед жителів різних куточків України. Згідно з його результатами, 82% респондентів категорично відмовляються віддавати свої землі окупантам задля досягнення миру з росією, адже вважають це неприпустимим. При цьому лише 10% опитаних українців готові йти на територіальні поступки агресору.

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Відповідні дані, котрі вдалося отримати з 13 по 18 травня, були оприлюднені на сайті КМІС.

З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з рф Ви згодні в більшій мірі?

Згідно з результатами опитування, у всіх українських областях переважна більшість населення відмовляється йти на будь-які територіальні поступки країні-агресору. Така сама ситуація спостерігається навіть у східній частині держави, де йдуть найзапекліші бої з росіянами.

68% — проти поступок,

19% — готові на поступки.

У південних регіонах України 83% респондентів заявили, що не хочуть віддавати землі Батьківщини загарбникам з рф. Поступитися територіями могли б лише 9% опитаних громадян.

Готовність до територіальних поступок у регіональному вимірі

Варто також відзначити, що серед респондентів, які наразі є жителями вже окупованих росією територій, 77% проти будь-яких територіальних поступок, при цьому 18% українців заявили про готовність віддати росії частину України, аби завершити війну та кровопролиття.

Що стосується тих українців, які після 24 лютого 2022 року вимушено поїхали з окупованих населених пунктів, то 82% виступають проти будь-яких поступок, підтримують їх лише 5% респондентів.

Готовність до територіальних поступок залежно від того, де зараз проживає респондент

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з офіційною інформацією, яку надав президент України Володимир Зеленський, рідні землі Батьківщини від країни-агресора захищає вже близько 700 тисяч українців. При цьому, мобілізаційні заходи в країні вирішили подовжити, тож до лав ЗСУ та інших військових формувань буде залучено додаткову кількість захисників.

Крім того, варто нагадати, що однією з основних вимог України по завершенню війни з росією є повне відновлення територіально цілісності країни.