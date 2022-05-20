Ворог зазнає втрат і відступає: де зараз ідуть найгарячіші бої (карта)

Ситуація на Донбасі, як і раніше, дуже напружена

Росіяни не залишають надій захопити контроль над усією територією Луганщини та Донеччини, хоч і зазнають поразок на дуже багатьох ділянках фронту. Лише Сєвєродонецьк ворог намагається "взяти" вже не перший тиждень, але навіть спроби активного штурму успіхів не принесли.

Докладніше про те, що відбувається на фронті, повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ 20 травня.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Як уже згадувалося, окупантам довелося відступати на Сєвєродонецькому напрямку. Активні бойові дії велися поруч із Тошківкою, але особливих досягнень за російськими солдатами немає.

Читайте також: Категорія Україна Чому росіяни зазнають військової катастрофи в Україні та чого чекати далі Усі висновки та оцінки росіян щодо можливості захоплення України були абсолютно невірними

Також "гаряче" у напрямку Бахмута, де противник постійно використовує "арту" та міномети. Були спроби наступати поряд із Вискривою та покращити своє тактичне становище поряд із Володимирівкою та Василівкою. Біля Олександропілля, що у Попасному районі, підрозділи росіян були розбиті та зазнали значних втрат.

Основні напрямки боїв на Донбасі

Також довелося відступати ворогові і на Авдіївському напрямку. Все тому, що відсіч ЗСУ була дуже успішною, а окупанти не дорахувалися багатьох своїх бійців після бою під Веселим.

Мирна інфраструктура регулярно обстрілюється російськими військами, зокрема й на Курахівському напрямі. Тут найчастіше використовують реактивні системи залпового вогню. За останню добу активні бої йшли поряд із Олександрівкою та Новомихалівкою, супротивнику довелося відступати.

Також провокації та руйнування житлових будинків відбуваються на Запорізькому та Новопавлівському напрямках. Тут противник проводить контрбатарейну боротьбу та намагається відволікати увагу, обстрілюючи громадянську інфраструктуру. Проте біля Новодарівки армії Росії все одно довелося відступати.

На думку політексперта Сергія Гармаша, нинішні дії російських військових свідчать про підготовку Кремля до зміни тактики боїв. Найімовірніше, нам слід чекати переходу до позиційної війни, якою Москва хоче виснажити Україну.