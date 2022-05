Росіяни намагаються наступати, але у них назрівають проблеми у Маріуполі: свіжі карти на 20 травня

За 19 травня вдалося відбити всі спроби штурму окупантів

Станом на ранок п’ятниці, 20 травня, активні бойові дії продовжують вестися на Донбасі, ворог, як і раніше, зосереджений на підготовці штурму Сєверодонецька, а також докладає всіх зусиль, щоб уникнути подальшого просування українських військ у Харківській області.

Крім того, як зазначають експерти The Institute for the Study of War, росіяни посилюють угруповання кораблів та зброї в районі острова Зміїний у Чорному морі, та мають певні проблеми у Маріуполі.

Карта бойових дій в Україні 20 травня

Оперативно про війну читайте у нашому Телеграмі

Донбас

Росіяни намагалися просунутися на Слов’янському та Лиманському напрямах під Ізюмом, незважаючи на втрату наступальних можливостей, успіху не мали. Активізувався ворог на заході від Попасної, готує наступ на Сєвєродонецьк, кілька разів намагався пробитися на траси у цьому районі. Ще один безуспішний штурм був на захід та схід від Авдіївки.

Окупанти мають великі проблеми з координацією дій між командирами.

Карта бойових дій на Донбасі 20 травня

Маріуполь

Загарбники намагаються встановити адміністративний контроль над Маріуполем, при цьому нова "влада" підпорядковуються фсб рф, а не бойовикам "днр". Загострюється фракційна боротьба у місті на тлі чуток, що постраждалих російських військових вивозять зі шпиталів на підконтрольній "днр" території Донеччини, щоб звільнити місце для бійців з "Азовсталі".

Харків

З 5 травня під Харковом звільнили від окупантів 23 населені пункти, російські військові намагаються повернути контроль над деякими з них і стримати подальший поступ ЗСУ, і ведуть обстріл.

Карта бойових дій на Харківському напрямку 20 травня

Херсон-Миколаїв

Наступів на півдні не було зафіксовано, але вівся артилерійський обстріл Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. Російські сили продовжують зміцнювати своє угруповання на острові Зміїний двома загонами бойових кораблів та крилатими ракетами. Ситуація у Придністров’ї залишається незмінною.

Карта бойових дій на півдні України 20 травня

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів "Телеграфу", чому росіяни зазнають військової катастрофи в Україні.