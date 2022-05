росія готується до наступу на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилює атаки на сході та господарює на окупованих територіях

Російські окупанти визнали, наскільки сильно постраждав Маріуполь від їхніх дій — за їхніми даними відновленню не підлягає 60% будівель міста, при цьому підприємство "Азовсталь" вони не відновлюватимуть, а хочуть зруйнувати вщент.

Як зазначають дослідники The Institute for the Study of War, декларування Маріуполя як майбутнього курортного міста уособлює "піррову перемогу" росії, коли вона, намагаючись захопити місто, у результаті втратила найважливіше металургійне підприємство повного циклу.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

При цьому по території підприємства продовжують наносити повітряні та артудари, що може свідчити про неповну евакуацію українських захисників. Тим часом на північ, росвійська знову активізувалися на околицях Лимана і готуються до штурму Сєвєродонецьк. росія намагається стримати контрнаступ у районі Харкова, а на півдні посилила обстріл.

Карта бойових дій в Україні на 19 травня

Схід України

За добу росармії не вдалося висунутися від Ізюму на південь. Ні безпілотники, ні ракети, ні артилерія не допомогли їм для наступу на Довгеньке (30 км від Ізюму). Вони, певно, хочуть прорватися до траси Ізюм-Слов’янськ, щоб продовжити атакувати. Біля Лимана ворог активізувався і хоче закріпитися на захід від Сіверського Дінця.

Дослідники бачать підготовку росії до битви за Сєвєродонецьк у їхніх спробах наступати під Попасною. Вони намагалися висунутися на південний захід та північ від населеного пункту, але не проникли до траси на Бахмут та Лисичанськ. Росармія посилила підтримку авіацією.

Атаки у бік Слов’янська та Запоріжжя продовжилися, але були безуспішними. Серйозні обстріли і бої були на схід від Авдіївки.

Карта бойових дій на сході України

Харків

По Харкову та його передмістях знову ведуться обстріли росіянам, але це не заважає мешканцям міста масово повертатися. Обстріли означають позиції російських військ на околицях шосе на Білгород. Тим часом український контрнаступ звільнив Дементьєвку, від якої до кордону 10 км. Росіяни спробують не пустити українців ближче до державного кордону, але повідомляють і про бої у Терновій, за 5 км від кордону.

Карта бойових дій навколо Харкова

Маріуполь

Росіяни продовжують бомбардування "Азовсталі" і, на думку експертів, це означає, що там ще залишилися українські військові. Окупація Маріуполя посилюється і окупанти вже заявили про плани на місто та співпрацю в них із Чечнею. Спроби підготувати вивезення з Маріупольського порту зерна, металу та глини продовжуються.

Територія "Азовсталі" була останньою, яку утримували українські військові

Південь України

Розвідка та обстріл українських позицій — основне заняття противника на південному напрямку, одночасно з обладнанням оборонних позицій. На Запорізькому напрямі відзначено стягування сил ворогом — підкріплення військами наступу на Оріхів. Обстріл ракетами триває.

Карта окупації на півдні України

Як раніше писав "Телеграф", росія зробила пафосні заяви про застосування в Україні новітньої лазерної зброї — у мережі провели нові історичні паралелі з нацистською Німеччиною, а президент Володимир Зеленський пояснив із чим пов’язані такі промови.

Поки що росія лише втрачає техніку: чергову "пташку" — винищувач-бомбардувальник приземлили на Харківщині.