Українські війська звільнили ще один населений пункт, атаки рф безуспішні

Українські захисники крок за кроком звільняють Харківщину

У середу, 18 травня, на 84-й день повномасштабного вторгнення рф ЗСУ звільнили Дементіївку (Харківська область).

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

За інформацією джерела, на Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утримуванні зайнятих рубежів та вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Повідомляється, що за результатами наступу наших військ було звільнено населений пункт Дементіївка. При цьому окупанти вели наступ у районі населеного пункту Тернова, бойові дії продовжуються.

Дементіївка та Тернова на карті України

Додамо, що на Донбасі українські захисники відбили всі атаки окупантів. Загарбники вели штурмові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах.

Раніше повідомлялося, що російські обстріли Азовсталі загрожують екологічною катастрофою у регіоні.

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