Загрожує катастрофа світового рівня: у Маріуполі повідомили про наслідки бомбардування "Азовсталі"

На заводі могли пошкодити споруду, яка утримувала сірководень

Безперервні бомбардування маріупольського заводу "Азовсталь", який окупанти мають намір знищити, можуть призвести до екологічної катастрофи в Азовському морі — мова про повне вимирання флори та фауни.

Про це у середу, 18 травня, повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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За словами Бойченка, є всі підстави вважати, що російські військові під час бомбардувань "Азовсталі" влучили у технічну споруду, яка стримувала десятки тисяч концентрованого сірководню. Якщо ця рідина потрапить в Азовське море, то це вб'є всю флору та фауну в ньому.

Ба більше, небезпечна речовина у випадку потрапляння в Азовське море, неминуче потрапить ще й до Чорного та Середземного морів. Тому витік сірководню з "Азовсталі" загрожує катастрофою світового рівня.

"Необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічній катастрофі світового рівня", — зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з маріупольського заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати сотні українських військовослужбовців, з яких десятки мали поранення різного ступеню важкості. Наших воїнів вивезли на непідконтрольну Україні територію, однак влада обіцяє обміняти їх на російських полонених і таким чином врятувати. На підприємстві у Маріуполі все ще залишаються бійці полку "Азов", однак їх кількість не розголошують зі зрозумілих причин.