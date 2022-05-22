Війна — день 88: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна отримує безпрецедентну допомогу

Оперативно про головне 22 травня

Україна продовжує відбивати повномасштабне вторгнення росії ось уже 88-й день поспіль. Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по території нашої країни та вбивати мирних громадян, а також стягують сили на Донбас. За даними радника голови ОПУ Олексія Арестовича, найскладніша ситуація під Бахмутом, куди було перекинуто додаткові сили росіян, а також біля Попасної. Але є й хороші новини, так президент США Джо Байден підписав законопроєкт про виділення Україні безпрецедентної фінансової допомоги у розмірі майже 40 мільярдів доларів, половина з яких призначена на закупівлю озброєння. На думку аналітиків, західне озброєння допоможе Україні перейти в контрнаступ вже цього літа.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 22 травня. Проте читачі можуть отримувати новини оперативніше в нашому телеграм-каналі, який доступний за цим посиланням.

00:00 У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів – мер міста Олександр Сенкевич.

21 травня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ знищила не менше 12 одиниць військової техніки окупантів, у тому числі дві важкі вогнеметні системи типу "Сонцепек".

Росіяни в черговий раз завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Дві ракети вдалося перехопити та знищити в небі винищувачами Повітряних Сил та ще одним підрозділом зенітних ракетних військ – Вінницької області.

Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БПЛА "Орлан-10".

Нагадаємо, головні події за 19 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 85: росіяни продовжують тиснути на Донбасі, але отримують по зубах від ЗСУ".

Про ситуацію в країні за 20 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 86: окупанти штурмують Донбас, доки в Україну прибуває важка артилерія".

А інформація за 21 травня доступна у матеріалі: "Війна – день 87: окупанти атакують мирні українські міста, а в Україну їде потужне підкріплення"