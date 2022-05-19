Готуються провокації: окупанти приготували десятки ракет та цілий "тур" пропагандистів

Російський флот все ще надто вільно почувається біля берегів України

В акваторії Чорного моря відмічені чергові маневри російських бойових кораблів. Цього разу активність виявляють два конкретні загони, завдання яких полягає у подальшій блокаді українських портів. Крім цього, окупанти готуються до провокацій і на суші.

Більше конкретики повідомили у свіжому зведенні штабу оперативного командування "Південь".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Українські захисники постійно відстежують пересування кораблів Чорноморського флоту Росії у водах України. За попередніми підрахунками, частина з цих суден є носіями ракет, що становить небезпеку для українців, що особливо живуть на півдні країни. Наразі відомо, що в бойовій готовності на кораблях, котрі маневрують, знаходиться більше трьох десятків ракет.

Тим часом ворожі війська продовжують спроби просунутися на Херсонщині та Миколаївщині. Однак через постійно відсіч противнику доводиться вдаватися до іншого методу війни — гібридного.

Так, за інформацією української розвідки, росіяни готують "прес-тур" для російських та іноземних журналістів. Поїздка повинна початися з Ростова-на-Дону і включати відвідування Херсона, Скадовська, Нової Каховки та деяких інших міст, що знаходяться в тимчасовій окупації.

У цих населених пунктах представникам ЗМІ збираються показати сфабриковані "докази" того, що міста обстрілюють нібито ЗСУ, а також надати "свідків" з-поміж місцевих колаборантів.

У ОК "Південь" попереджають — росіяни й надалі займаються фальсифікацією інформації, залишаючи власні позиції у селах, після чого виводячи техніку до українських позицій та обстрілюючи мирне населення. Потім самі ж розповідають про "звірства" ЗСУ.

"Однак подібна фейкостворення давно відома і не переконує незламних херсонців. Вони усвідомлюють, що ЗСУ не б’ють по цивільному населенню і що все буде Україна", — наголошують наші військові.

Зазначимо, що минулої доби наші хлопці змогли на південному напрямку вразити близько 90 різних цілей на російських позиціях. Відомо про знищення двох десятків окупантів, двох САУ, а також кількох автомобілів та броньовиків.

Нагадаємо, що напередодні бої на півдні держави були більш інтенсивними, а ворожа армія втратила одразу близько сотні солдатів.

Також "Телеграф" розповідав, що на південному напрямку окупанти постійно виявляють активність, що може свідчити про підготовку до наступу. Про нинішню обстановку на фронті можна дізнатися завдяки свіжим картам боїв в Україні.