На Півдні України за день росіяни втратили понад сотню солдатів та десятки одиниць техніки

Росіяни намагаються окопатися та перейти до оборони

На лінії фронту у Миколаївській та Херсонській областях продовжуються запеклі бої з окупантами. Хоч ворог і не може перейти там у наступ, але він регулярно обстрілює позиції українських захисників з артилерії та мінометів.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що російські загарбники облаштовують там позиції, намагаючись закріпитися та перейти до оборони.

Усього за добу війська окупантів втратили близько 130 осіб та 26 одиниць техніки, серед якої:

авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;

три танки Т-72Б3;

10 одиниць броньованої техніки;

12 одиниць автомобільної техніки.

Також повідомляється, що сили оборони знищили два російські склади боєприпасів у Херсонській області, а саме в районі П’ятихатки та Степанівки.

У самому Миколаєві вдень співробітники СБУ ліквідували групу диверсантів, що складається з п’яти місцевих жителів, завербованих російським військовим командуванням. Вони мали забезпечити можливість проникнення ворожих ДРГ до міста.

Як повідомлялося раніше, найбільш складною обстановка залишається на Сході України. Зокрема, серйозні бої відбуваються в районі Сєверодонецька, на який окупанти тиснуть майже з усіх боків.