На Юге Украины за день россияне потеряли более сотни солдат и десятки единиц техники

Россияне пытаются окопаться и перейти к обороне

На линии фронта в Николаевской и Херсонской областях продолжаются ожесточенные бои с оккупантами. Хоть враг и не может перейти там в наступление, но он регулярно обстреливает позиции украинских защитников из артиллерии и минометов.

Об этом проинформировала пресс-служба Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что российские захватчики обустраивают там позиции, пытаясь закрепиться и перейти к обороне.

Всего за сутки войска оккупантов потеряли около 130 человек и 26 единиц техники, среди которой:

авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;

три танка Т-72Б3;

10 единиц бронированной техники;

12 единиц автомобильной техники.

Также сообщается, что силы обороны уничтожили два российских склада боеприпасов в Херсонской области, а именно в районе Пятихатки и Степановки.

В самом же Николаеве днем сотрудники СБУ ликвидировали группу диверсантов, состоящую из пяти местных жителей, завербованных российским военным командованием. Они должны были обеспечить возможность для проникновения вражеских ДРГ в город.

Как сообщалось ранее, наиболее сложной обстановка остается на Востоке Украины. В частности серьезные бои проходят в районе Северодонецка, на который оккупанты давят почти со всех сторон.