На Запоріжжі вночі лунали вибухи, зачепило людей: що відомо

Ракетний удар чули багато жителів області

У ніч на неділю, 22 травня, російські військові завдали ракетного удару по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали люди. Вибухи добре чули у самому обласному центрі.

Як пояснили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, ракети прилетіли буквально до Запоріжжя.

"Прильоти" зафіксували близько 02:44 ночі, вибухи чули дуже багато мешканців області, але жодної конкретики одразу не з’явилося. При цьому за всю ніч у Запорізькій області було аж три повітряні тривоги.

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Вже вранці обласна адміністрація уточнила, що ракети прилетіли по цивільній інфраструктурі в селі Вільнянського району Запорізької області.

Вільнянський район межує із Запоріжжям

Достеменно відомо, що є постраждалі, проте їхня точна кількість ще встановлюється. На місці працюють відповідні служби.

Варто зауважити, що лише 12 травня російські ракети били востаннє по Запоріжжю, тоді ракета прилетіла на Хортицю та викликала велику пожежу, проте жодних руйнувань зафіксовано не було.

Як видно з карт бойових дій, окупанти захопили частину Запорізької області ще на початку військового вторгнення в Україну, і досі щодня намагаються пробитися вглиб регіону та дійти до Запоріжжя, — це відкриє їм шлях на Дніпро.

Карта окупованих територій Запорізької області

Як повідомляв "Телеграф", днями у Мелітополі Запорізької області партизани підірвали бронепоїзд росіян.