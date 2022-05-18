Українські партизани знову у грі? У Мелітополі прогриміли вибух та стрілянина

З міста перекрили виїзд на Запоріжжя, ходять чутки про підрив залізниці

Ранок середи, 18 травня, видався неспокійним не лише для Дніпра, Одещини та Миколаєва, які обстріляли ракетами, а й для тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області, — там місцеві жителі чули вибух, після чого розпочалася стрілянина.

Все почалося близько 10-ї ранку, пише місцеве видання "Ріа Мелітополь".

Зазначається, що спочатку в центрі міста прогримів вибух, — за одними даними, підірвали залізницю, проте ці дані не підтверджені, і якщо це правда, то окупанти її приховуватимуть.

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Відомо, що біля "Зеленої поліклініки", яка знаходиться поряд із комендатурою російських окупантів, підірвали гранату, після чого на вулиці Шмідта неподалік чули звуки стрілянини.

Приблизне місце НП на карті Мелітополя

Журналісти повідомляють, що ще за годину до інциденту будівлю комендатури було оточено. За однією з версій, на території Мелітополя може працювати група українських партизанів.

Також примітно, що у місті закрили трасу на Запоріжжя та всім, хто намагався виїхати з Мелітополя, довелося повернутись додому, — окупанти пояснили це бойовими діями.

Як повідомляв "Телеграф", на окупованій території Запорізької області вже неодноразово невідомі вбивали окупантів, — раніше стало відомо про ліквідацію одразу десятків загарбників.

І лише напередодні з’явилися дані про вбивство ще двох "топ-чинів" окупаційної влади Мелітополя.