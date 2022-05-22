Слідом за Мелітополем партизани з’явилися в Енергодарі: влаштували "добрий ранок" зраднику
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Шевчику тонко натякнули, що буває з колаборантами
Вранці в неділю, 22 травня, в тимчасово непідконтрольному Україні Енергодарі Запорізької області місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де мешкає зрадник, "глава військової адміністрації" окупантів Андрій Шевчик.
Про це місцеві жителі розповіли відомому регіональному каналу "ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО".
Зазначається, що вибух із самого ранку пролунав у будинку №38 на вулиці Курчатова.
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"Сьогодні ранок почався не з кави. Були підірвані під’їзні двері, попередньо, там знаходився місцевий гауляйтер "глава військової адміністрації", зрадник шевчик", — йдеться в повідомленні каналу.
Варто зауважити, що 48-річний Андрій Шевчик був депутатом в Енергодарі від ОПЗЖ, а після приходу "руського міра" швидко зайняв бік окупантів і створив там "народну раду".
В Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС, через що захоплення міста було стратегічно важливим для росіян, і вони взяли над ним контроль у перші ж дні вторгнення. Україна поки що не має ресурсів, щоб повернути собі ці окуповані території.
Але приємний момент у тому, що український дух складно зламати окупантам.
Як повідомляв "Телеграф", раніше українські партизани вбивали окупантів і підірвали їхній бронепоїзд у Мелітополі.
А до цього сміливий житель кримської Євпаторії облив фарбою кольорів прапора України будівлю російської адміністрації у місті.