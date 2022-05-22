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Слідом за Мелітополем партизани з’явилися в Енергодарі: влаштували "добрий ранок" зраднику

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
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Андрій Шевчик перейшов на бік рф в перші дні вторгнення Новина оновлена 22 травня 2022, 11:08
Андрій Шевчик перейшов на бік рф в перші дні вторгнення

Шевчику тонко натякнули, що буває з колаборантами

Вранці в неділю, 22 травня, в тимчасово непідконтрольному Україні Енергодарі Запорізької області місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де мешкає зрадник, "глава військової адміністрації" окупантів Андрій Шевчик.

Про це місцеві жителі розповіли відомому регіональному каналу "ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО".

Зазначається, що вибух із самого ранку пролунав у будинку №38 на вулиці Курчатова.

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Будинок Андрія Шевчика на карті Енергодару
Будинок Андрія Шевчика на карті Енергодару

"Сьогодні ранок почався не з кави. Були підірвані під’їзні двері, попередньо, там знаходився місцевий гауляйтер "глава військової адміністрації", зрадник шевчик", — йдеться в повідомленні каналу.

Наслідки вибуху в Енергодарі
Наслідки вибуху в Енергодарі

Варто зауважити, що 48-річний Андрій Шевчик був депутатом в Енергодарі від ОПЗЖ, а після приходу "руського міра" швидко зайняв бік окупантів і створив там "народну раду".

Зрадник Андрій Шевчик
Зрадник Андрій Шевчик

В Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС, через що захоплення міста було стратегічно важливим для росіян, і вони взяли над ним контроль у перші ж дні вторгнення. Україна поки що не має ресурсів, щоб повернути собі ці окуповані території.

Енергодар Запорізької області на карті окупованих територій
Енергодар Запорізької області на карті окупованих територій

Але приємний момент у тому, що український дух складно зламати окупантам.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські партизани вбивали окупантів і підірвали їхній бронепоїзд у Мелітополі.

А до цього сміливий житель кримської Євпаторії облив фарбою кольорів прапора України будівлю російської адміністрації у місті.

Теги:
#Енергодар #Вибухи #Партизани #Окупація