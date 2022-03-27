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В окупованому місті депутат від ОПЗЖ створив "народну раду"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Андрій Шевчик від "ОПЗЖ" в Енергодарі підтримав окупантів Новина оновлена 27 березня 2022, 16:48
Андрій Шевчик від "ОПЗЖ" в Енергодарі підтримав окупантів

Новостворена організація не має стосунку до юрисдикції України.

Російські військові намагаються встановити окупаційну владу в Енергодарі. Там створили "народну раду", яку "очолив" колишній місцевий депутат-опозиціонер.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у власному Telegram-каналі.

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Зазначається, що так звану "народну раду" очолив депутат від "ОПЗЖ" Андрій Шевчик. Ще тиждень тому стало відомо, що він підтримав російських окупантів та пообіцяв їм стати новим мером Енергодара.

"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком немає жодного відношення до юрисдикції України", — написав Дмитро Орлов.

Нагадаємо, що спроби повністю окупувати Енергодар у Запорізькій області окупанти не полишають з 1 березня. При цьому ще 24 березня більша частина депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження, щоб уникнути тиску та примусу з боку російських окупантів.

Нагадаємо, що в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, колишній депутат міськради Мелітополя Галина Данильченко назвала себе "в.о. міського голови" та закликала співпрацювати з окупантами.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Енергодар #Колаборанти
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