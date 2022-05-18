Окупанти в паніці: з’ясувалося, що підірвали у Мелітополі
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Ворожі втрати уточнюються
Вибух, який вранці 18 травня переполошив мешканців тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, стався на залізниці, — вибухівка здетонувала під бронепоїздом із загарбниками.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".
Українські партизани встановили вибухівку на рейках залізниці, і вона підірвалася, коли на них опинився броньований поїзд із особовим складом окупантів.
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За результатами вибуху — пошкоджено дві залізничні колії, бронепоїзд зупинено, також зупинено локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за бронепоїздом. Втрати живої сили наразі невідомі.
Після цього відбулася перестрілка біля будівлі "комендатури" окупантів, яка до цього була оточена, — там чекали генерал-майора рф, який збирався там з’явитися до візиту до Бердянська.
Місцеві жителі наголошують, що настрій окупантів після таких подій можна описати як панічний.
Як повідомляв "Телеграф", у Мелітополі давно вже діє партизанський рух, — під час нічних патрулювань було вбито десятки загарбників.
Також напередодні знайшли тіла ще двох "топ-чинів" окупаційної "влади" Мелітополя.