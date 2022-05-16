Крим – це Україна! Партизани зробили недвозначний натяк "владі" Євпаторії (фото)

Кримчани піднімають голову та нагадують окупантам, що вони там зайві

У ніч проти понеділка, 16 травня, в Євпаторії в Криму невідомі облили синьо-жовтою фарбою вхід до будівлі окупаційної "адміністрації".

Фото на своєму каналі опублікував проросійський активіст Олександр Таліпов.

Як видно на знімку, фарба залила двері, весь вхід і навіть вікна в будівлі.

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За словами Таліпова, також невідомі намагалися кинути у будівлю коктейль Молотова, проте той не спалахнув.

Варто зауважити, що такий вчинок уже багато років окупованої Євпаторії приємно здивував українців.

"Бо Крим це Україна і ніяк інакше", "Партизани заявляють про себе", "Як давно я не бачила Євпаторію такою", "Рух почався, Крим наш!", "Кримчани, боріться за свій Крим! Україна скоро звільнить Крим від фашистській росії!", "Дякую сміливим кримчанам", — серед іншого, написали в соцмережах.

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