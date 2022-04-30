Біля будинку Шойгу виявили прапор України

Поки дочка міністра оборони росії Шойгу шикує в розкішному пентхаусі, її батько живе в будинку в підмосковній Барвисі за 18 мільйонів доларів. Проте не сама будова привернула увагу українських журналістів. На недобудованій ділянці глави мінооборони рф виявили український прапор.

На це зазначив ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

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"Вже досить давно я опублікував статтю про те як Шойгу та його підлеглі розкрили російську армію, що призвело до її повного винищення. Однак, тільки зараз звернув увагу на справжні причини цього результату. На цій світлині — будинок Шойгу в Барвіхє…", — звертає увагу Золотухін на фото, представлене нижче.

Міністр оборони рф Сергій Шойгу живе в будинку за 18 мільйонів доларів у Барвисі

На задньому плані маячить великий прапор України

"Нарешті все прояснилося", "Не паліть агентуру", — сміються українці у коментарях під постом.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, Шойгу заявив путіну про "взяття" Маріуполя. У соцмережах українці обурилися такій брехні російського чиновника, зазначимо, що рф змогла "звільнити" місто тільки від спокійного життя, будинків та інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилася інформація про погіршення здоров’я Сергія Шойгу. Російський бізнесмен Леонід Невзлін заявив, що глава Міноборони рф переніс інфаркт.