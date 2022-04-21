Поки Шойгу бреше путіну про успіхи війни його донька шикує у розкішному пентхаусі (відео)

Журналіст показав, як живе генеральська донька — Ксенія Шойгу

Дочка глави Міноборони рф Сергія Шойгу, який заявив путіну про нібито підконтрольний окупантам Маріуполь, володіє трьома розкішними апартаментами. Як повідомляє "Телеграф", інформація про це з’явилася в розслідуванні російського журналіста Сергія Єжова на Ютуб-каналі "Популярна політика".

Повідомляється, що дочка російського міністра оборони Ксенія Шойгу має лофт площею близько 150 "квадратів" у Москві в закритому комплексі. "Придбала" вона його за 200 млн рублів ще у 2016 році, коли Ксенії було 25 років.

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Крім того, в 2020 році в спадкоємиці Шойгу з’явився гігантський пентхаус на більш ніж 400 "квадратів" в елітному житловому комплексі столиці. А недавно вона купила ще одні апартаменти площею майже 200 квадратних метрів.

Лофт Ксенії Шойгу. Скріншот

За обидві квартири, за даними журналіста, Ксенія Шойгу віддала близько 300 млн рублів. Отже, три квартири генеральської доньки коштували півмільярда рублів, що дорівнює близько 6,2 млн доларів.

Як написав у своєму Телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, шикування сім’ї глави Міноборони рф під час повномасштабної війни навіть на руку Україні.

"З кожного солдата по копійці, так і на квартиру вистачить. Нехай це російські сім’ї дивляться і знають: поки їхній син здохне під Попасною без бронежилета, Шойгу-молодша цілий хмарочос купить. Для нас це плюс. Ще півмільярда російська корупція зжерла – ці гроші могли пригнати сюди танки та літаки, щоб забирати наші життя. Тепер вони стали килимком у ванній", — йдеться у пості Гончаренка.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, Шойгу заявив путіну про "взяття" Маріуполя. У соцмережах українці обурилися такій брехні російського чиновника, зазначаючи, що росія змогла "звільнити" місто тільки від спокійного життя, будинків та інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилася інформація про погіршення здоров’я Сергія Шойгу. Російський бізнесмен Леонід Невзлін заявив, що глава Міноборони рф переніс інфаркт.