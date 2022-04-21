Пока Шойгу врет путину об успехах войны его дочка шикует в роскошном пентхаусе (видео)

Журналист показал, как живет генеральская дочь — Ксения Шойгу

Дочь главы Минобороны рф Сергея Шойгу, который заявил путину о якобы подконтрольном оккупантам Мариуполе, владеет тремя роскошными апартаментами. Как передает "Телеграф", информация об этом появилась в расследовании российского журналиста Сергея Ежова на Ютуб-канале "Популярная политика".

Сообщается, что дочь российского министра обороны Ксения Шойгу имеет лофт площадью около 150 "квадратов" в Москве в закрытом комплексе. "Приобрела" она его за 200 млн рублей еще в 2016 году, когда Ксении было 25 лет.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Кроме того, в 2020 году у наследницы Шойгу появился гигантский пентхаус на более чем 400 "квадратов" в элитном жилом комплексе столицы. А недавно она купила еще одни апартаменты площадью почти в 200 квадратных метров.

Лофт Ксении Шойгу. Скриншот

За обе квартиры, по данным журналиста, Ксения Шойгу отдала около 300 млн рублей. Итого, три квартиры генеральской дочки обошлись в полмиллиарда рублей, что равно около 6,2 млн долларов.

Как написал в своем Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, шикование семьи главы Минобороны рф во время полномасштабной войны даже на руку Украине.

"С каждого солдата по копейке, так и на квартиру хватит. Пусть это российские семьи смотрят и знают: пока их сын сдохнет под Попасной без бронежилета, Шойгу-младшая целый небоскреб купит. Для нас это плюс. Еще полмиллиарда российская коррупция сожрала – эти деньги могли пригнать сюда танки и самолеты, чтобы забирать наши жизни. Теперь они стали ковриком в ванной", — говорится в посте Гончаренко.

Напомним, в четверг, 21 апреля, Шойгу заявил путину о "взятии" Мариуполя. В соцсетях украинцы возмутились такому вранью российского чиновника, отметим, что рф смогла "освободить" город только от спокойной жизни, домов и инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что появилась информация об ухудшении здоровья Сергея Шойгу. Российский бизнесмен Леонид Невзлин заявил, что глава Минобороны рф перенес инфаркт.