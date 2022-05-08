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Зброя для знищення вже є: окупанти переполошилися через заяви про Кримський міст

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Міст через Керченську протоку Новина оновлена 08 травня 2022, 20:21
Міст через Керченську протоку

Окупанти різко відреагували на заяви про долю мосту у Криму

Міст через Керченську протоку, що з’єднує окупований Крим із росією рано чи пізно буде знищено.

Про це розповів радник глави МВС Віктор Андрусів, повідомляє "Україна 24".

Він зазначив, що Україна має зброю, здатну зруйнувати міст, проте для її застосування українським військам треба підійти ближче до узбережжя Азовського моря.

"Кримський міст точно буде зруйнований. Питання лише у тому, коли це станеться", — сказав він.

Очікується, що представники окупантів різко відреагували на такі заяви. Так т.зв. "радник голови" окупованого півострова Олег Крючков заявив, що міст стоїть і стоятиме.

"Київському керівництву потрібно не обговорювати міст, а готуватися або до еміграції до Європи, або до того, щоб відновлювати Маріуполь, причому своїми руками", — заявив він.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку було незаконно збудовано для забезпечення автомобільного та залізничного руху між росією та Кримом. Його будівництво завершилося у 2018 році, а після початку вторгнення росіяни його використали для перекидання військової техніки. Тому його знищення може призвести до того, що окупаційні формування на території Запорізької та Херсонської областей почнуть відчувати проблеми із постачанням припасів.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що коли Україна матиме можливість завдати удару по мосту, то це буде зроблено. Керівництво росії цю заяву сильно схвилювало, а у відповідь Данилову навіть почали загрожувати тим, що він "стане наступною ціллю".

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Кримський міст
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