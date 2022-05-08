Оружие для уничтожения уже есть: оккупанты переполошились из-за заявлений о Крымском мосте

Оккупанты резко отреагировали на заявления о судьбе моста в Крыму

Мост через Керченскую протоку, который соединяет оккупированный Крым с россией рано или поздно будет уничтожен.

Об этом рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив, сообщает "Украина 24".

Он отметил, что у Украины есть оружие, способное разрушить мост, однако для его применения украинским войскам надо подойти поближе к побережью Азовского моря.

"Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", — сказал он.

Ожидаемо, что представители оккупантов резко отреагировали на такие заявления. Так т.н. "советник главы" оккупированного полуострова Олег Крючков заявил, что мост стоит и будет стоять.

"Киевскому руководству нужно не обсуждать мост, а готовиться либо к эмиграции в Европу, либо к тому, чтобы восстанавливать Мариуполь, причём своими руками", — заявил он.

Напомним, мост через Керченский пролив был незаконно построен для обеспечения автомобильного и железнодорожного движения между россией и Крымом. Его строительство завершилось в 2018 году, а после начала вторжения россияне его использовали для переброски военной техники. Поэтому его уничтожение может привести к тому, что оккупационные формирования на территории Запорожской и Херсонской областей начнут испытывать проблемы со снабжением.

Как сообщалось ранее, в конце апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что когда у Украины появится возможность нанести удар по мосту, то это будет сделано. Руководство россии это заявление сильно взволновало, а в ответ Данилову даже начали угрожать тем, что он "станет следующей целью".