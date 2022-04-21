Укр

У путина испугались заявления Данилова по Крымскому мосту и пригрозили в ответ

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
3417
Крымский мост Новость обновлена 21 апреля 2022, 14:39
Крымский мост

У путина начали сыпать угрозами Украине

В Кремле отреагировали на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о возможности удара по Крымскому мосту со стороны Украины. Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков назвал заявление Данилова о готовности нанести удар по Крымскому мосту "анонсированием теракта"

Его слова приводят росСМИ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В то же время заместитель председателя Совбеза рф дмитрий медведев заявил, что секретарь СНБО Данилов, заявивший о возможности нанести удар по Крымскому мосту, должен понимать, что "будет ответной целью".

Как сообщал "Телеграф", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос, может ли Украина ударить по Крымскому мосту, который соединяет российскую федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если это будет возможность, мы это обязательно сделаем", — сказал Данилов, добавив, что Керченский мост россия использует для подвоза подкрепления своей армии.

Напомним, ранее в американской прессе появилась информация, что США планируют существенно расширить разведывательные данные, предоставляемые Украине, чтобы Вооруженные силы могли атаковать подразделения российских военных.

Теги:
#Крымский мост
Военные преступления рф в Украине
Мир
Две страны первыми в мире признали действия россии в Украине геноцидом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Военные преступления рф в Украине
Две страны первыми в мире признали действия россии в Украине геноцидом
Дата публикации
Категория
Зеленский до сих пор не исключает встречу на уровне лидеров государств
Зеленский объяснил, ждать ли его переговоров с путиным
Дата публикации
Категория
"Мы должны сохранить детей!" Могилевская поддержала волонтерский проект помощи "Охматдету" (видео)
"Мы должны сохранить детей!" Могилевская поддержала волонтерский проект помощи "Охматдету" (видео)
Дата публикации
Категория
путин пытается играть в защитника своей армии
путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе и назвал причину
Дата публикации
Категория
Битва за Донбасс продолжается
Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока оккупанты его беспощадно уничтожают