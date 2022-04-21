У путина испугались заявления Данилова по Крымскому мосту и пригрозили в ответ

У путина начали сыпать угрозами Украине

В Кремле отреагировали на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о возможности удара по Крымскому мосту со стороны Украины. Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков назвал заявление Данилова о готовности нанести удар по Крымскому мосту "анонсированием теракта"

Его слова приводят росСМИ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В то же время заместитель председателя Совбеза рф дмитрий медведев заявил, что секретарь СНБО Данилов, заявивший о возможности нанести удар по Крымскому мосту, должен понимать, что "будет ответной целью".

Как сообщал "Телеграф", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос, может ли Украина ударить по Крымскому мосту, который соединяет российскую федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если это будет возможность, мы это обязательно сделаем", — сказал Данилов, добавив, что Керченский мост россия использует для подвоза подкрепления своей армии.

Напомним, ранее в американской прессе появилась информация, что США планируют существенно расширить разведывательные данные, предоставляемые Украине, чтобы Вооруженные силы могли атаковать подразделения российских военных.