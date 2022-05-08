Арестович назвал 3 причины, почему Украина не бьет по Крымскому мосту

18-километровый мост от оккупированного полуострова открыли еще в 2018 году

Одна из горячих тем накануне 9 мая в Украине — Крымский мост. Еще в конце апреля секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что если будет возможность — Украина пойдет на это. В сети даже запустили обратный отсчет до падения моста, который заканчивается именно в понедельник, 9 мая.

В эфире с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассуждал о том, может ли Украина ударить по Крымскому мосту.

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"Это было бы большое и вкусное действие, но один вопрос — чем?", — Арестович напомнил, что у Украины нет достаточного вооружения, которое могло бы разрушить мост.

Также вокруг объекта дежурят две бригады ПВО (противовоздушной обороны), радиоэлектронной борьбы. Да и сама задача — непростая. "Ракетой по мосту — это очень сложная история", поскольку ракета летит издалека и может уничтожить только пару метров с краю. Также в конструкцию уже заложена устойчивость к подобным ударам.

Арестович также объяснил к чему гипотетически может привести разрушение даже небольшой части моста, например пары пролетов. Это основная линия поставок для военных россии, которые оккупировали часть Херсонской и Запорожской областей. "Эти группировки некоторое время продержатся на складских запасах, но потом станет очень грустно", — сказал советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" писал, что у путина в ответ на слова Данилова о Крымском мосте разразились гневной тирадой. При этом военные эксперты считают, что это может привести к обострению на фронте. Тем временем на полях сражений украинские защитники все больше продвигаются на восток оттесняя русских оккупантов от Харькова. Об этом свидетельствуют карты боевых действий.