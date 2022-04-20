Еще не время: генерал объяснил, когда Украина может ударить по Крымскому мосту

Игорь Романенко называет этот вопрос военно-политическим

Вопрос вероятного ракетного удара по транспортному мосту между оккупированным Крымом и материковой россией пока не стоит на повестке дня у защитников Украины. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, пока что такое решение может принести только лишнее обострение на фронте, тем более после потопления российского флагмана "Москва".

Об этом военный эксперт рассказал в интервью OBOZREVATEL, передает "Телеграф".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Романенко напомнил, что во время строительства Керченского моста, также известного как "Крымский", в Москве постоянно утверждали: какой угрозы удара по нему не существует. Пропаганда рассказывала, что ВСУ не владеют ракетными комплексами, а все рассказы об этом — лишь "на бумаге".

"И вот теперь эти "бумажки" потопили российский флагман", — говорит эксперт.

По мнению генерал-лейтенанта, уничтожение Керченского моста может стать для Украины вопросом престижа, однако следует учитывать, что за этим обязательно последует "ответка". А, значит, ситуация на фронте снова усугубится.

Вопрос ракетного обстрела моста Романенко считает военно-политическим. Когда его время "придет", тогда подобная атака возможна. И лучше всего, подчеркивает генерал, когда по сооружению будет передвигаться российская военная техника.

"Еще не время бить по мосту, еще не время бить по арсеналу РФ в Приднестровье, — утверждает Игорь Романенко. — Пока что россияне видят страшные сны об этом. Но их время впереди".

Напомним, мост через Керченскую протоку считается самым длинным, когда-либо построенным россией. Его продолжительность действительно большая — более 18 километров. По мосту передвигается не только автомобильный транспорт, но и поезда. Был открыт для машин в 2018 году, окончательный запуск состоялся в июне 2020-го — тогда было разрешено пустить грузовики.

Добавим, что ранее американские аналитики начали говорить о вероятном скором возвращении Украине не только оккупированной территории Донбасса, но и Крыма. Это связывали с расширением количества разведданных, которые теперь будут получать наши военные.

Также мы писали, что несмотря на способность украинских сил дать отличный отпор на воде, российские корабли снова начали передислокацию в Черном море.