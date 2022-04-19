"Москвы" было мало? Российские корабли возобновили активность в Черном море

Высадка российского десанта на южном побережье Украины все еще возможна

Российские военные корабли в Черном море начали новые маневры вскоре после потопления флагманского крейсера "Москва". Как свидетельствуют украинские защитники, даже изменение месторасположения не уменьшает вероятность ракетных ударов со стороны моря по Украине, особенно Одесщине и Николаевщине.

Подробности сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг" во вторник, 19 апреля.

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Военнослужащие подчеркивают, что противник также оставляет за собой возможность высадки десанта на юго-украинское побережье. В то же время следует упомянуть, что предыдущие попытки захватить таким образом Одесщину были неудачными — из-за "нелетной" погоды, удачного сопротивления ВСУ и отсутствия опыта ведения боя россиянами.

Также в ОК "Юг" подчеркнули: оккупанты пытаются и дальше вести воздушную разведку, чему постоянно мешают бдительные украинские военные. Только за предыдущие сутки в небе над Одесской областью сбили очередную российскую боевую "птичку" — беспилотник "Орлан-10".

Другие южные области продолжают быть более "горячими" точками фронта. В Херсонской области фиксируются артиллерийские обстрелы и взрывы — по всей территории, а Николаевщину постоянно обстреливают. Для этого используют и авиацию, и ракеты, и артиллерию. В ночь на 19 апреля были даже применены фугасные снаряды, однако ВСУ дали врагу достойный ответ. Теперь у россиян стало на две реактивные системы залпового огня меньше.

Напомним, что на днях российская пропаганда бросила очередной фейк — на этот раз об уничтожении украинского самолета с важным военным грузом над Одесщиной. Военный эксперт Александр Коваленко подробно объяснил, почему эта новость неправда.