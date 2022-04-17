По пунктам, почему заявления росии о сбитом в районе Одессы самолете ВСУ с военным грузом это фейк - Александр Коваленко
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Военный эксперт Александр Коваленко развенчивает очередной российский фейк:
Относительно сообщений, что российское ПВО в районе Одессы сбило военно-транспортный самолёт с военным грузом.
Разумеется это фейк. Но всё же я поясню по пунктам почему это фейк, дабы степень освещения идиотизма российских пропагандистов достигла своей предельно высшей точки.
Во-первых, в воздушном пространстве сейчас не летают гражданские и транспортные самолёты. Оно закрыто. В основном присутствуют БПЛА и истребители, как вражеские, по которым работает ПВО ВСУ, так и украинские, выполняющие поставленные задачи.
Во-вторых, Одесса не является транспортным хабом по поставкам грузов военного назначения в Украину.
В-третьих, Румыния хоть и является страной участвующей в поставках грузов в Украину, но как транзитная, а потому из Румынии, с учётом во-вторых, транзит осуществляется не в Одесскую область.
В-четвёртых, с каких пор Одесса находится под полным контролем российской ПВО? И, что насчёт контрмер ПВО ВСУ в Одесской области, которая продолжает достаточно эффективно сбивать российские самолёты и ракеты?
Ну и в-пятых, разве не МО РФ ещё в начале марта отчиталось, что полностью уничтожило авиацию Украины? Так, что же это там ещё может летать в Украине и, что могут сбивать?
Да уж, лажа ещё таа.
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