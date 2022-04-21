Данилов назвал условие, при котором Украина ударит по Крымскому мосту

Удар нужно наносить, когда по мосту идут войска.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос, может ли Украина ударить по Крымскому мосту, который соединяет российскую федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если это будет возможность, мы это обязательно сделаем", — сказал Данилов в эфире Радио НВ, добавив, что Керченский мост россия использует для подвоза подкрепления своей армии.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Отметим, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что удар по Крымскому мосту может принести только лишнее обострение на фронте, тем более после потопления российского флагмана "Москва".

Кроме того, Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

Справка. Крымский мост — это мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный россией Крым и Краснодарский край рф, был открыт в мае 2018 года. Его протяженность – 19 км. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс. В декабре 2019-го рф запустила железнодорожное сообщение по этому мосту, за что США ввели дополнительные санкции. Украина подала иск в международный арбитраж в связи с незаконным строительством Керченского моста.

Напомним, ранее в американской прессе появилась информация, что США планируют существенно расширить разведывательные данные, предоставляемые Украине, чтобы Вооруженные силы могли атаковать подразделения российских военных.