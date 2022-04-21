Укр

Данилов назвал условие, при котором Украина ударит по Крымскому мосту

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1029
Данилов ответил, может ли Украина ударить по Крымскому мосту Новость обновлена 21 апреля 2022, 10:35
Данилов ответил, может ли Украина ударить по Крымскому мосту

Удар нужно наносить, когда по мосту идут войска.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос, может ли Украина ударить по Крымскому мосту, который соединяет российскую федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если это будет возможность, мы это обязательно сделаем", — сказал Данилов в эфире Радио НВ, добавив, что Керченский мост россия использует для подвоза подкрепления своей армии.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Отметим, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что удар по Крымскому мосту может принести только лишнее обострение на фронте, тем более после потопления российского флагмана "Москва".

Кроме того, Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

Справка. Крымский мост — это мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный россией Крым и Краснодарский край рф, был открыт в мае 2018 года. Его протяженность – 19 км. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс. В декабре 2019-го рф запустила железнодорожное сообщение по этому мосту, за что США ввели дополнительные санкции. Украина подала иск в международный арбитраж в связи с незаконным строительством Керченского моста.

Напомним, ранее в американской прессе появилась информация, что США планируют существенно расширить разведывательные данные, предоставляемые Украине, чтобы Вооруженные силы могли атаковать подразделения российских военных.

Теги:
#Крым #СНБО #Крымский мост #Алексей Данилов
путин пытается играть в защитника своей армии
Новости России
путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе и назвал причину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
путин пытается играть в защитника своей армии
путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе и назвал причину
Дата публикации
Категория
Данилов ответил, может ли Украина ударить по Крымскому мосту
Данилов назвал условие, при котором Украина ударит по Крымскому мосту
Дата публикации
Категория
Мирные Краматорск, Славянск и Святогорск потерпают от оккупантов
Больно смотреть: что оккупанты сделали с Краматорском и Славянском за время войны (репортаж)
Дата публикации
Категория
россия ответила на предложение ООН насчет перемирия
россия ответила на предложение ООН насчет перемирия
Дата публикации
Категория
Битва за Донбасс продолжается
Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока оккупанты его беспощадно уничтожают