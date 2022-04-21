Данілов назвав умову, за якою Україна вдарить по Кримському мосту

Удар треба завдавати, коли по мосту їдуть війська.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на запитання, чи може Україна вдарити по Кримському мосту, який з’єднує російську федерацію із тимчасово окупованим нею півостровом.

"Якби у нас була можливість це зробити, ми це вже зробили б. Якщо це буде можливість, ми це обов’язково зробимо", — сказав Данілов в ефірі Радіо НВ, додавши, що Керченський міст росія використовує для підвезення підкріплення своєї армії.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зазначимо, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що удар по Кримському мосту може завдати лише зайвого загострення на фронті, тим більше після потоплення російського флагмана "Москва".

Крім того, Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли йдуть війська.

Довідка. Кримський міст — це міст через Керченську протоку, що сполучає окуповану росією Крим і Краснодарський край росії, був відкритий у травні 2018 року. Його протяжність – 19 км. Він складається з паралельно розташованих автомобільної (по дві смуги в кожну сторону) та залізничної (по одній колії) трас. У грудні 2019-го росія запустила залізничне сполучення цим мостом, за що США ввели додаткові санкції. Україна подала позов до міжнародного арбітражу у зв’язку із незаконним будівництвом Керченського мосту.

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Нагадаємо, раніше в американській пресі з’явилася інформація, що США планують суттєво розширити розвідувальні дані, надані Україні, щоб Збройні сили могли атакувати підрозділи російських військових.