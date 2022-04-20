Рус

Ще не час: генерал пояснив, коли Україна може вдарити по Кримському мосту

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
65
Керченський міст може постраждати у російсько-українській війні Новина оновлена 20 квітня 2022, 13:56
Керченський міст може постраждати у російсько-українській війні

Ігор Романенко називає це питання військово-політичним

Питання ймовірного ракетного удару по транспортному мосту між окупованим Кримом та материковою росією поки не стоїть на порядку денному у захисників України. За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, наразі таке рішення може лише зайвий раз загострити ситуацію на фронті, тим більше після потоплення російського флагмана "Москва".

Про це військовий експерт розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL, повідомляє "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Романенко нагадав, що під час будівництва Керченського мосту, також відомого як "Кримський", у Москві постійно стверджували: жодної загрози удару по ньому немає. Пропаганда розповідала, що ЗСУ не володіють ракетними комплексами, а всі розповіді про це — лише "на папері".

"І ось тепер ці "папірці" потопили російський флагман", — зазначає експерт.

На думку генерал-лейтенанта, знищення Керченського мосту може стати для України питанням престижу, однак слід враховувати, що за цим обов’язково слідуватиме "відповідь". Отже, ситуація на фронті знову погіршиться.

Питання ракетного обстрілу моста Романенко вважає воєнно-політичним. Коли його час прийде, тоді подібна атака можлива. І найкраще, наголошує генерал, коли спорудою пересуватиметься російська військова техніка.

"Ще не час бити по мосту, ще не час бити по арсеналу рф у Придністров’ї, — стверджує Ігор Романенко. — Поки що росіяни бачать страшні сни про це. Але їхній час попереду".

Нагадаємо, міст через Керченську протоку вважається найдовшим, колись побудованим росією. Його тривалість справді більша — понад 18 кілометрів. Мостом пересувається не тільки автомобільний транспорт, а й поїзди. Було відкрито для машин у 2018 році, остаточний запуск відбувся у червні 2020-го — тоді було дозволено пустити вантажівки.

Додамо, що раніше американські аналітики почали говорити про ймовірне швидке повернення Україні не лише окупованої території Донбасу, а й Криму. Це пов’язували з розширенням кількості розвідданих, які тепер отримуватимуть наші військові.

Також ми писали, що незважаючи на здатність українських сил дати гарну відсіч на воді, російські кораблі знову розпочали передислокацію у Чорному морі.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Війна #Керченський міст #Ігор Романенко #Кримський міст
Подоляк наголошує, що Маріуполь — це Україна
Політика
Міста вже немає: у Зеленського пояснили, чи буде обмін Медведчука здачею Маріуполя
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Подоляк наголошує, що Маріуполь — це Україна
Міста вже немає: у Зеленського пояснили, чи буде обмін Медведчука здачею Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Мотузяник каже, що на Донбасі багато населених пунктів, які стали справжніми фортецями
Вирішальна битва за Донбас уже розпочалася: в Україні пояснили тактику окупанта
Дата публікації
Категорія
Спікер Держдуми рф Володін сподівається отримати відшкодування
У путіна захотіли "компенсації" втрат через санкції
Дата публікації
Категорія
Маріуполь в оточенні та блокаді з початку війни
Докладемо всіх зусиль: Україна спробує врятувати з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням