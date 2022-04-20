Ще не час: генерал пояснив, коли Україна може вдарити по Кримському мосту

Ігор Романенко називає це питання військово-політичним

Питання ймовірного ракетного удару по транспортному мосту між окупованим Кримом та материковою росією поки не стоїть на порядку денному у захисників України. За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, наразі таке рішення може лише зайвий раз загострити ситуацію на фронті, тим більше після потоплення російського флагмана "Москва".

Про це військовий експерт розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL, повідомляє "Телеграф".

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Романенко нагадав, що під час будівництва Керченського мосту, також відомого як "Кримський", у Москві постійно стверджували: жодної загрози удару по ньому немає. Пропаганда розповідала, що ЗСУ не володіють ракетними комплексами, а всі розповіді про це — лише "на папері".

"І ось тепер ці "папірці" потопили російський флагман", — зазначає експерт.

На думку генерал-лейтенанта, знищення Керченського мосту може стати для України питанням престижу, однак слід враховувати, що за цим обов’язково слідуватиме "відповідь". Отже, ситуація на фронті знову погіршиться.

Питання ракетного обстрілу моста Романенко вважає воєнно-політичним. Коли його час прийде, тоді подібна атака можлива. І найкраще, наголошує генерал, коли спорудою пересуватиметься російська військова техніка.

"Ще не час бити по мосту, ще не час бити по арсеналу рф у Придністров’ї, — стверджує Ігор Романенко. — Поки що росіяни бачать страшні сни про це. Але їхній час попереду".

Нагадаємо, міст через Керченську протоку вважається найдовшим, колись побудованим росією. Його тривалість справді більша — понад 18 кілометрів. Мостом пересувається не тільки автомобільний транспорт, а й поїзди. Було відкрито для машин у 2018 році, остаточний запуск відбувся у червні 2020-го — тоді було дозволено пустити вантажівки.

Додамо, що раніше американські аналітики почали говорити про ймовірне швидке повернення Україні не лише окупованої території Донбасу, а й Криму. Це пов’язували з розширенням кількості розвідданих, які тепер отримуватимуть наші військові.

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