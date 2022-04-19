"Москви" було замало? Російські кораблі поновили активність у Чорному морі

Висадка російського десанту на південному узбережжі України все ще є цілком ймовірною

Російські військові кораблі у Чорному морі розпочали нові маневри невдовзі після потоплення флагманського крейсеру "Москва". Як свідчать українські захисники, навіть зміна місцерозташування не зменшує ймовірність ракетних ударів з боку моря по Україні, а особливо Одещині та Миколаївщні.

Подробиці повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь" у вівторок, 19 квітня.

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Військовослужбовці підкреслюють, що противник також лишає за собою можливість висадки десанту на південно-українське узбережжя. Водночас варто згадати, що попередні намагання захопити таким чином Одещину були невдалими — через "нельотну" погоду, вдалий опір ВСУ та відсутність досвіду ведення бою росіянами.

Також у ОК "Південь" підкреслили: окупанти намагаються й надалі вести повітряну розвідку, чому постійно заважають пильні українські військові. Так, лише за попередню добу у небі над Одеською областю збили російську бойову "пташку" — безпілотник "Орлан-10".

Інші південні області продовжують бути більш "гарячими" точками фронту. На Херсонщині фіксуються артилерійські обстріли та вибухи — по всій території, а Миколаївщину постійно обстрілюють. Для цього використовують і авіацію, і ракети, і артилерію. У ніч на 19 квітня було навіть застосовано фугасні снаряди, однак ВСУ дали ворогу гідну відповідь. Тепер у росіян стало на дві реактивних системи залпового вогню менше.

Нагадаємо, що днями російська пропаганда вкинула черговий фейк — цього разу про збиття українського літака із важливим військовим грузом над Одещиною. Військовий експерт Олександр Коваленко докладно пояснив, чому ця новина є неправдою.