Рус

"Москви" було замало? Російські кораблі поновили активність у Чорному морі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1370
Чорноморський флот знову намагається змінити місце дислокації Новина оновлена 19 квітня 2022, 14:13
Чорноморський флот знову намагається змінити місце дислокації

Висадка російського десанту на південному узбережжі України все ще є цілком ймовірною

Російські військові кораблі у Чорному морі розпочали нові маневри невдовзі після потоплення флагманського крейсеру "Москва". Як свідчать українські захисники, навіть зміна місцерозташування не зменшує ймовірність ракетних ударів з боку моря по Україні, а особливо Одещині та Миколаївщні.

Подробиці повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь" у вівторок, 19 квітня.

Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією

Військовослужбовці підкреслюють, що противник також лишає за собою можливість висадки десанту на південно-українське узбережжя. Водночас варто згадати, що попередні намагання захопити таким чином Одещину були невдалими — через "нельотну" погоду, вдалий опір ВСУ та відсутність досвіду ведення бою росіянами.

Також у ОК "Південь" підкреслили: окупанти намагаються й надалі вести повітряну розвідку, чому постійно заважають пильні українські військові. Так, лише за попередню добу у небі над Одеською областю збили російську бойову "пташку" — безпілотник "Орлан-10".

Інші південні області продовжують бути більш "гарячими" точками фронту. На Херсонщині фіксуються артилерійські обстріли та вибухи — по всій території, а Миколаївщину постійно обстрілюють. Для цього використовують і авіацію, і ракети, і артилерію. У ніч на 19 квітня було навіть застосовано фугасні снаряди, однак ВСУ дали ворогу гідну відповідь. Тепер у росіян стало на дві реактивних системи залпового вогню менше.

Нагадаємо, що днями російська пропаганда вкинула черговий фейк — цього разу про збиття українського літака із важливим військовим грузом над Одещиною. Військовий експерт Олександр Коваленко докладно пояснив, чому ця новина є неправдою.

Теги:
#Україна #Миколаївська область #Росія #Чорноморський флот #Херсонська область #Одеська область #Кораблі
Чорноморський флот знову намагається змінити місце дислокації
В регіонах
"Москви" було замало? Російські кораблі поновили активність у Чорному морі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чорноморський флот знову намагається змінити місце дислокації
"Москви" було замало? Російські кораблі поновили активність у Чорному морі
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Арестович сказав, коли закінчаться ракетні удари по Україні
Дата публікації
Категорія
росія планувала придушення народних протестів у Білорусі
росія планувала вторгнення до Білорусі та придушення протестів — з’явилися докази
Дата публікації
Категорія
лавров не приховує планів російської армії щодо Донбасу
У путіна заявили про початок нової фази "спецоперації" в Україні
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна - день 55: росіяни перейшли у наступ на сході і півдні України та бомблять міста