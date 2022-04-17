Військовий експерт Олександр Коваленко розвінчує черговий російський фейк:

Щодо повідомлень, що російське ППО в районі Одеси збило військово-транспортний літак із військовим вантажем.

Очевидно це фейк. Але все ж таки я поясню по пунктах чому це фейк, щоб ступінь висвітлення ідіотизму російських пропагандистів досяг своєї гранично вищої точки.

По-перше, у повітряному просторі зараз не літають цивільні та транспортні літаки. Він закритий. В основному присутні БПЛА та винищувачі як ворожі, по яким працює ППО ЗСУ, так і українські, які виконують поставлені задачі.

По-друге, Одеса не є транспортним хабом щодо постачання вантажів військового призначення в Україну.

Втретє, Румунія хоч і є країною, що бере участь у постачанні вантажів в Україну, але як транзитна, а тому з Румунії, з урахуванням по-друге, транзит здійснюється не до Одеської області.

Вчетверте, відколи Одеса перебуває під повним контролем російської ППО? І що щодо контрзаходів ППО ЗСУ в Одеській області, яка продовжує досить ефективно збивати російські літаки та ракети?

Ну і по-п'яте, хіба не МО РФ ще на початку березня відзвітувало, що повністю знищило авіацію України? То що ж це там ще може літати в Україні і що можуть збивати?

Так, лажа ще та.