Є жертва: спливли деталі підриву "мера"-колаборанта в Енергодарі

За деякими даними, зрадник теж у тяжкому стані в лікарні

Внаслідок вибуху, який вранці в неділю, 22 травня, українські партизани влаштували в Енергодарі Запорізької області, загинула одна людина. Метою був зрадник, голова адміністрації окупантів Андрій Шевчик, проте жертвою став його охоронець.

Про це повідомляють джерела "Телеграфу" з місця подій.

За нашими даними, загинув один охоронець, тоді як ще один у тяжкому стані потрапив до реанімації. Самому Шевчику вдалося вижити, але він також постраждав.

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Як додав легітимний мер Енергодара Дмитро Орлов, ніхто з мешканців під’їзду не постраждав, з чого випливає, що удар завдали чітко і прицільно саме по колаборанту Шевчику.

Місцевий житель Юрій Максимов стверджує, що після вибуху було чутно автоматну чергу і Шевчик зараз теж у тяжкому стані.

Фото з місця вибуху в Енергодарі

Варто зауважити, що 48-річний Андрій Шевчик був в Енергодарі депутатом від ОПЗЖ і в перші ж дні вторгнення рф в Україну він перекинувся на бік ворога і створив свою "народну раду".

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські партизани підірвали бронепоїзд із особовим складом російських військових у Мелітополі Запорізької області.