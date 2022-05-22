Західні ЗМІ знайшли справжніх неонацистів в армії росії

Німецькі розвідники зазначають, що на фоні цього поняття "денацифікація України" звучить абсурдно

У лавах російської армії, яка залучена до війни в Україні, можуть служити представники праворадикальних і неонацистських організацій.

Як передає Spiegel, таку інформацію отримала Федеральна розвідувальна служба Німеччини з конфіденційного документа, який також потрапив у руки до журналістів.

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Зазначається, що у семисторінковому огляді йшлося, що у лавах армії РФ, яка воює проти України, беруть участь представники двох праворадикальних груп — "Російської імперської ліги" та "Русич". Є інформація, що з одним з учасників цих груп Кремль співпрацює для своїх цілей.

Автори огляду пишуть, що факт співпраці Кремля з праворадикалами робить абсурдним саме поняття "денацифікація України", яку російська влада використала як привід для повномасштабного військового вторгнення.

Попри те, що точної кількості учасників цих організацій, які воюють проти України, не зазначено, є імена окремих підрозділів. Зокрема, "Російський імперський легіон", який вже з'являвся в ОРДЛО у 2014-2015 роках. В огляді йде мова про те, що цю організацію залучили на прохання вищого керівництва Кремля. До слова, є інформація, що керівник цієї організації Денис Гарієв отримав поранення в Україні, а його заступник загинув.

Щодо організації "Русич" — її пов'язують з ПВК Вагнера та вказують, що учасники брали участь у бойових діях на Донбасі у 2014-2015 роках й, можливо, воювали у Сирії. Щодо війни проти України, то є дані, що вони приєдналися до боїв у квітні 2022 року.

У документі також показали фото співзасновників "Русича" — деяких Олексія М. та Яна П. — перший з них позував з прапором зі свастикою, а другий показував нацистське вітання. Також пишуть про праворадикала Олександра М. родом з Донецька, який через соцмережі шукав добровольців для війни в Україні. Є інформація, що він працював кореспондентом російського "Першого каналу", а також воював проти України на боці бойовиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що всі гучні заяви російської пропаганди про "другу армію світу" є лише міфом і це ж підтверджує захоплене або виявлене українськими військовими російське солдатське екіпірування. Найкрутішим з-поміж амуніції росіян є те, що їм вдалося захопити в українських військовослужбовців.