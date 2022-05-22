Ворог намагається прорватись: майже по всій лінії фронту в Україні точаться бої

Окупанти сконцентрувалися на двох містах, але більшість населених пунктів — під вогнем

Ворог не зупиняється — росіяни знову намагаються форсувати Сіверський Донець, обстрілюють позиції українських військових та міста країни. Лінія фронту "розгорається" дедалі сильніше — прорвати оборону намагаються відразу на кількох ключових напрямках.

Як зазначає Генштаб Збройних сил України, ворог готується до відновлення наступу на Слов’янському напрямі. Обстріляні Вірнопілля, Довгеньке, Дібрівне.

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Російські війська намагаються вийти на межі Луганщини, з літаків завдають ударів у районах Врубівки та Бахмута.

Врубівка та Бахмут відзначені на карті червоними стелочками /deepstatemap

Сєвєродонецький напрямок

Ворог обстрілював українські позиції з артилерії та мінометів. Росвійська зосереджено намагаються рухатися у бік Сєвєродонецька та Лисичанська. Ворожі атаки були в районі Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого, Смолянінового. Ворога вдалося потріпати, наступ відбити та відігнати на старі позиції.

Лінія фронту дуже близько до Сєвєродонецька/ deepstatemap

Окупантам також було непереливки біля Красногорівки на Авдіївському напрямку — вони зазнали втрат. На Бахмутському ворог хотів покращити тактичне становище – бій триває біля Трипілля, Липового, Василівки.

На Курахівському напрямку росвійськам також не вдалося прорватися в районі Мар’їнки, вони гатили по Новомихайлівці та Володимирівці, з авіації обстріляли Микільське та Катеринівку.

У районі Новопавлівського та Запорізького напрямків ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях, обстрілює українські війська та цивільну інфраструктуру.

Згідно з картами бойових дій, на окупованій території на півдні окупанти стягують війська, додаткові сили також хочуть перекинути на Луганщину та під Харків.

Як раніше писав "Телеграф", іноді знищити техніку противника вдається завдяки його недалекоглядності — російський пропагандист так хотів зняти "картинку", що став навідником мимоволі.