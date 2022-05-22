Зеленський про петицію щодо виїзду чоловіків за кордон: "Сьогодні можуть гинути до 100 військових на день"

Офіційна відповідь президент дасть пізніше

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію із пропозицією скасувати заборону для чоловіків на виїзд за кордон.

Про це він розповів під час спільного брифінгу із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

За словами Зеленського, він має встановлений законом термін, щоб дати відповідь на цю петицію, але запропонував адресувати її не йому, а батькам загиблих на війні українських військових.

При цьому він підкреслив, що здебільшого загиблі воїни віддали свої життя під час захисту зовсім не тих міст, де вони народилися та виросли.

"Коли сьогодні від 50 до 100 людей на день можуть гинути на найскладнішому напрямку, на Сході... Вони захищають нашу державу та нашу незалежність, про яку так усі говорять у світі", — сказав Зеленський.

У зв’язку з цим він додав, що не розуміє, чому відповідну петицію про дозвіл на виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану направляють саме йому.

Як повідомлялося раніше, прем’єр України Денис Шмигаль раніше коментував можливість для чоловіків залишати країну під час воєнного стану. Тоді він заявляв, що таке рішення зазвичай ухвалюють військові, але персонально він виступає проти цього.

Водночас радник голови МВС України Вадим Денисенко в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що більш оптимальним варіантом буде створення списку професій, представникам яких буде дозволено виїзд за кордон.