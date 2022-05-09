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Стало відомо, коли чоловікам призовного віку дозволять виїзд за кордон

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Денис Шмигаль Новина оновлена 09 травня 2022, 12:11
Денис Шмигаль

Поки триває війна, виїзд за межі країни чоловікам призовного віку не дозволяється. Винятком є лише окремі категорії громадян

Під час воєнного стану, який указом президента України Володимира Зеленського впроваджено в країні з 24 лютого через повномасштабне вторгнення росії, відкривати кордон для чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) на виїзд з держави уряд не планує.

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Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів під час свого чергового інтерв'ю для "РБК-Україна".

"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові ухвалюють рішення, але я вважаю, що поки що йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", — заявив український політик.

Варто нагадати, що під час дії воєнного стану виїжджати за кордон з України не дозволяється таким категоріям громадян:

  • чоловіки віком від 18 до 60 років, яких можуть призвати до Збройних сил України;
  • жінки, котрі входять до переліку військовозобов'язаних (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації).

Раніше "Телеграф" детально розповідав, які документи потрібно пред'явити чоловікам, які підлягають мобілізації під час перетину державного кордону.

Теги:
#Війна #Мобілізація #Денис Шмигаль #За кордон
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