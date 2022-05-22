Зеленский о петиции насчет выезда мужчин за границу: "Сегодня могут погибать до 100 военных в день"

Официальный ответ президент даст позже

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с предложением отменить запрет для мужчин на выезд за границу.

Об этом он рассказал во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Зеленского, у него есть установленный законом срок, чтобы дать ответ на эту петицию, но предложил адресовать ее не ему, а родителям погибших на войне украинских военных.

При этом он подчеркнул, что в большинстве своем погибшие воины отдали свои жизни во время защиты совсем не тех городов, где они родились и выросли.

"Когда сегодня от 50 до 100 человек в день могут погибать на самом сложном направлении, на Востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире", — сказал Зеленский.

В связи с этим он добавил, что не понимает, почему соответствующую петицию о разрешении на выезд мужчин за границу во время военного положения, направляют именно ему.

Как сообщалось ранее, премьер Украины Денис Шмыгаль ранее комментировал возможность для мужчин покидать страну во время военного положения. Тогда он заявлял, что такое решение обычно принимают военные, но персонально он выступает против этого.

Вместе с тем советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в интервью "Телеграфу" рассказал, что куда более оптимальным вариантом будет создание списка профессий, представителям которых будет разрешен выезд за границу.