Выезд из Украины: кого из мужчин вскоре могут выпустить за границу

В планах властей — создать перечень профессий, которым разрешат выехать за пределы страны

В Украине по-прежнему ведут дискуссию о необходимости разрешить мужчинам призывного возраста покидать страну во время военного положения. По мнению советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, самым оптимальным вариантом будет создание списка специальностей, представителям которых откроют границы с другими государствами.

Об этом чиновник рассказал "Телеграфу" во время интервью.

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Денисенко отмечает, что власть работает над тем, дабы позволить некоторым категориям мужчин выезжать из страны, даже пока идет война. Однако, несмотря на весьма накаленную обстановку в обществе по поводу этого вопроса, разрешение все равно получат не все.

"Есть определенные профессии, есть исчерпывающий список, где мужчин можно отправлять заграницу. В остальных случаях это неправильно", — подчеркнул Вадим Денисенко.

Среди тех, кто может войти в категорию "разрешенных", чиновник называет дальнобойщиков, водителей бензовозов, а также моряков (но тоже лишь в определенных случаях). По словам Денисенко, подобный перечень профессий должен быть четким, дабы и сам мужчина, покидающий страну, и пограничники, понимали, кто и на сколько покидает страну.

К слову, советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждал, что дискуссия насчет выезда мужчин за границу с каждым днем становится все более напряженной. Вероятней всего, властям придется ослабить нынче существующие запреты.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, кому вообще разрешено пересекать границу во время войны и какие документы стоит при себе иметь.