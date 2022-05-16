Путин попал в собственную ловушку, все будет зависеть от одной битвы, – советник главы МВД Денисенко

В ближайшее время ситуация на Донбассе может обостриться

Ключевая задача владимира путина на 2022 год – это СССР 2.0, и он будет делать для этого все должное. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал советник министра внутренних дел и директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. Также он рассказал, что делать с оружием, которое массово раздавали украинцам в начале войны, и нужно ли разрешить мужчинам призывного возраста выезд за границу.

— Разведки мира говорят, что путин может пойти на заморозку войны. Возможно ли это и что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Ведь для Украины именно такой вариант неприемлем.

— После выступления путина на 9 мая можно уже говорить о том, что ни о какой заморозке войны или переговорном процессе он не думает.

В этой речи он сказал одну важную фразу: "Мы воюем на своей исторической земле". По сути, он сказал, что это его "освободительная" война и он не собирается на сегодняшний день из нее выходить. По состоянию на сегодняшний день путин будет пробовать делать еще один рывок, а вот если этот рывок не удастся, уже после этого можно говорить о намеках на переговорные процессы в модальности заморозки.

— Что вы подразумеваете под фразой "пойдет на рывок"?

— Большое сражение за Донбасс и попытка его окружения.

— Вообще-то планы путина по захвату Украины, восстановлению СССР — провалились, это уж точно можно говорить. Но он действительно не отступает и не может признать свой проигрыш, использует газовую войну, угрожает ядерным ударом, производит определенные кадровые ротации. Какой тогда может быть его стратегия дальше?

— Что-то прогнозировать без результатов битвы за Донбасс очень тяжело. Результаты станут точкой бифуркации (изменения режима работы установленной системы — ред.), после которой мы поймем направление, по которому будет двигаться и мир, и путин. Но в психологии россиян как нации заложен важный момент — они никогда не признают поражений, считают, что они победный народ. Это огромный комплекс нации. Они даже свои поражения всегда выдают за победы. Делают героизацию проигрыша.

От планов восстановить Советский Союз никто не отказался. Ключевая задача путина на 2022 год – это СССР 2.0, и он будет делать для этого все должное. Например, эти памятники бабки с красным флагом, которые начали ставить по всей россии, для них очень важен символ этого возрождения. У них ничего не удастся, это понятно, но они продолжат жить в этой парадигме.

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— Насчет Донбасса еще. Насколько реализация сценария путина может отразиться на дальнейшем формате войны и ситуации в Украине вообще?

—Я думаю, что ему там ничего не удастся. А во-вторых, они вообще не понимают, что делать с оккупированными территориями. В них есть две концепции: присоединение к рф, то есть аннексия, и создание условных "ХНР", "ЛНР", с последующей их инкорпорацией в обновленный СССР. Какая концепция победит, пока сказать очень сложно. Противниками аннексии является ряд влиятельных людей в россии во главе с Патрушевым. Они говорят, что как только мы (россия – ред.) это сделаем, то потеряем люфт для переговоров. Причем не только с Украиной, но и всем цивилизованным миром. И, теоретически, даже с Китаем, потому что он из-за истории с Тайванем всегда будет выступать за территориальную целостность любых стран.

— Россияне в этой войне часто используют тактику "выжженной земли" — так было в Волновахе, Изюме, Мариуполе. Сейчас в россии говорят, что хотят присоединить Мариуполь. А как сами россияне воспримут такие присоединения к составу рф?

— Социология говорит о том, что 40% россиян готовы поддержать присоединение этих территорий к россии. А это высокая поддержка. Но сейчас совсем они к этому не готовы. До конца года будет около 2 млн безработных. Это прогноз Блумберга. Падение ВВП – около 10%. Денег на восстановление Донбасса нет и поближе к осени там начнутся крики: зачем нам кормить Донбасс? Для российских властей это большой вызов, что с этим делать, как я понимаю, они не знают. Потому и остается подвешенным вопрос, что делать с этими территориями.

— Было очень много прогнозов по поводу 9 мая, и в частности, об объявлении массовой мобилизации и об объявлении официальной войны, вместо этой "спецоперации", но этого не произошло, почему?

— Россияне не хотят воевать. Они хотят смотреть на войну в телевизоре. 20 лет они слышали, что на "мощную армию" потратили триллион долларов и они не понимают, почему они должны в этой войне умирать. Но здесь еще важный момент: сам пути причастен к тому, что россияне не хотят воевать. Потому что в россии есть неписаный общественный договор, согласно которому власть обеспечивает гордость нации через "вставание с колен", дает свое благополучие, а народ за это говорит, что не будет выступать против власти. Такая адаптивность сыграла с путиным злую шутку. Россияне говорят, что ок, мы притворяемся дебилами и не видим, что происходит война, но вместо этого ты нас хочешь заставить идти воевать. А это нарушение общественного договора, который путин им вкладывал в голову в течение 20 лет. Как и направление срочников на службу в Украину. Для нас нарушение этого баланса – большой плюс.

— Сейчас мы видим, как меняется стратегия Запада по помощи Украине. Украинцы продемонстрировали героическое сопротивление, что и послужило причиной изменения стратегии. Но некоторое время в администрации Байдена придерживались мнения исключительно об экономическом развале россии. По вашему мнению, как развалится россия и какая роль Украины в этом?

— Что касается экономических санкций против рф, то даже если будет введено эмбарго на энергоносители, то россияне почувствуют определенное ухудшение жизни только в октябре-ноябре. А реальные экономические проблемы, в случае серьезного введения эмбарго, они ощутятся примерно через год. Поэтому у путина достаточно большой временной люфт.

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Еще более серьезные проблемы в экономике появятся не больше чем за 3-5 лет. С этой точки зрения говорить об экономическом развале россии очень рано. Кроме того, для такой страны как рф, одного развала экономики мало. Должна быть целая совокупность факторов. Россияне должны заявить, что они не доверяют этой власти, а этого пока не наблюдается.

И третье – обвал моральных скреп. И в частности, по поводу гордости за армию свою. А это все только по начальным стадиям. И последний фактор — неправильные государственные экономические решения, усугубляющие внутреннюю ситуацию. Но все это не будет иметь никакого значения, если не будет ослабления руководящего звена государства и роли ФСБ. Вот если все это произойдет, мы можем говорить о начале развала страны.

Но немаловажный момент, о котором никто не хочет говорить: развалить россию могут только россияне. Хотя поражение российской армии в Украине действительно может стать катализатором таких процессов.

— А какие могут быть маркеры окончательной победы Украины в этой войне?

— Я не буду точно говорить, что мы в этом году восстановим границы, существовавшие с 1991 года. Для меня маркером победы будет то, что путин будет вынужден идти на переговорный процесс на условиях, которые на тот момент будут считаться приемлемыми именно для Украины. Какие это будут маркеры в тот момент, я думаю, сейчас ответить никто не может.

— В обществе ведутся дискуссии по уголовной ответственности мужчин, которые незаконно пересекли границу после 24 февраля, даже зарегистрировано два законопроекта. И вообще нарастает градус по вопросу выезда мужчин за границу. Как разбираться с этой проблемой в дальнейшем?

— Есть определенные профессии, есть исчерпывающий список, где мужчин можно отправлять заграницу. В остальных случаях это неправильно.

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— Какие именно профессии?

— Например, дальнобойщики, водители бензовозов, моряки в некоторых случаях. Это должен быть четкий список с четким пониманием, кто и на сколько едет.

Не забывайте, что после войны мы встретимся со страшным демографическим кризисом. Он уже есть и будет еще хуже. Уехали более 5 млн человек. Среди них – не менее 2 млн детей. То есть через 10-15 лет кризис ухудшится, когда все эти дети останутся за границей. И это один из наиболее важных вопросов восстановления страны, которые нужно сейчас поднимать и моделировать. У нас будут целые города, куда люди не вернутся. Поэтому легкомыслить и говорить, что пусть все едут, а потом вернутся, не нужно. Потому что это миф.

— В начале войны украинцам было роздано много оружия, в частности, силам территориальной обороны. Как действовать государству после войны, поскольку не все захотят возвращать оружие. Будет ли легализация?

— Здесь решение должна принять Верховная Рада, но я считаю, что легализация нужна. Забрать оружие будет очень тяжело. Но нам нужно уже сейчас думать, как правильно его легализировать. После войны, как и после какого-либо конфликта, появляется много бандформирований, которые будут использовать оружие. Потому легализация должна пройти очень разумно. С другой стороны, нужно уже сейчас думать, как бороться с бандитизмом и это одна из задач, которыми занимается МВД.