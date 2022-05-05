Арестович высказался о запрете мужчинам выезжать за границу: "Дискуссия становится все напряженнее"

Чиновник признает, что вопрос — не из простых

В Украине могут упростить ограничения на пересечение государственных границ для мужчин, которые ранее были установлены на период военного времени. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, этот вопрос постоянно обсуждается в высших кругах власти и вызывает немало дискуссий, однако послабления действительно реальны.

Подробнее он рассказал в эфире 24 канала, передает "Телеграф".

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Как объясняет Арестович, вопрос с разрешением мужчинам покидать страну на время войны — весьма сложный и многогранный.

"Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают, с обязательством вернуться", — поясняет военный эксперт.

По его словам, сейчас в Украине есть немало граждан мужского пола, которым по различным причинам необходимо выехать за границу. В основном — это рабочие вопросы, решение которых способно позитивно повлиять не только на благополучие конкретных людей, но и на развитие украинской экономики.

При этом Алексей Арестович подчеркивает: подобные вопросы весьма непростые для принятия, ведь на любую ошибку общество быстро отреагирует всеобщим недовольством. Поэтому специалисты и прорабатывают различные возможные сценарии.

По мнению эксперта, украинская экономика нуждается в дополнительном толчке-запуске, поэтому в ближайшее время, вероятно, стоит ожидать послаблений правил выезда из страны. Впрочем, для этого понадобится решение депутатов Верховной Рады, а также некоторые изменения в законодательстве.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как с 1 мая в Украине изменились правила для выезда мужчин за границу и кому это разрешено.

Также мы писали, какие документы могут понадобиться украинцам, покидающим страну вместе с несовершеннолетними детьми.