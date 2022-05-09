Укр

Стало известно, когда мужчинам призывного возраста разрешат выезд за границу

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Денис Шмыгаль Новость обновлена 09 мая 2022, 12:11
Денис Шмыгаль

Пока идет война, выезд за пределы страны мужчинам призывного возраста не разрешается. Исключение — отдельные категории граждан

Во время военного положения, которое указом президента Украины Владимира Зеленского внедрено в стране с 24 февраля из-за полномасштабного вторжения россии, открывать границу для мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) на выезд из государства правительство не планирует.

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Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал во время своего очередного интервью "РБК-Украина".

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решение, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", — заявил украинский политик.

Следует напомнить, что во время действия военного положения выезжать за границу из Украины не разрешается следующим категориям граждан:

  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которых могут призвать в Вооруженные силы Украины;
  • женщины, которые входят в список военнообязанных (кроме тех, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации).

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, какие документы нужно предъявить мужчинам, подлежащим мобилизации при пересечении государственной границы.

Теги:
#Война #Мобилизация #Денис Шмыгаль #За кордон
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